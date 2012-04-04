Феодосія прийме Кубок Європи з повітроплавання

Змагання європейського рівня на повітряних кулях пройдуть у вересні в кримському місті Феодосія. Таке рішення прийняли днями учасники конференції повітроплавної комісії Міжнародної авіаційної федерації в Литві, повідомила в середу прес-служба Феодосійської міської ради.

На конференції були присутні 35 країн-делегатів.

Комісія визначила, що 9-12 вересня Кубок Європи під назвою "Феодосія - повітряне братерство" пройде в кримському містечку.

"За рік в Європі відбудеться всього три Кубки: перші два - в Польщі і Франції, а завершальний - у Феодосії. Очікується до 30 команд, вже підтвердили свою участь пілоти з Польщі та Литви", - говориться в прес-релізі.

Кубок "Феодосія - повітряне братерство" включено в офіційний календар заходів Міжнародної авіафедерації.