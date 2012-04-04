До музеїв Євпаторії - без грошей

В музеях Євпаторії 29 квітня оголошено днем відкритих дверей. Більшість цих об'єктів можна відвідати безкоштовно впродовж цілого дня або в певні години дня, повідомила прес-служба мерії.

"Така домовленість досягнута міською владою з керівниками не лише державних і комунальних, але й приватних музеїв. Акція проводиться в рамках відкриття курортного сезону", - говориться в прес-релізі.

Зокрема, безкоштовно можна сходити в краєзнавчий музей (виняток становитимуть організовані групи), відвідати етнографічний комплекс "Текіє дервішів", караїмські кенаси, музей світової скульптури, "Будинок вина".

Екскурсія до музею "Одун-базар капуси" і кріпосним воротам проводитиметься для груп безкоштовно кожні дві години.