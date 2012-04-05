У Криму зник чоловік

Рятувальники шукають чоловіка, який в середу пішов у ліс в районі сел Лозове - Піонерське Сімферопольського району та не повернувся додому, повідомила в четвер прес-служба кримського управління МНС.

До МНС пізно ввечері 4 квітня звернулась жінка.

Вона повідомила, що її чоловік повинен був повернутись до 18.00 години, але досі не прийшов та не виходить на зв'язок.

Пошукові роботи розпочали в четвер вранці.