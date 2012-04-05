Тральщик "Черкаси" візьме участь у активації Blackseafor

Морський тральщик Військово-морських сил України «Черкаси» з 6 по 24 квітня візьме участь у черговій активації Чорноморської групи військово-морського співробітництва Blackseafor, повідомив прес-центр командування українських ВМС.

У четвер вранці корабель вирушив із Севастополя до порту румунського міста Констанца, де й розпочнеться активація.

Під час двох морських фаз квітневої активації екіпаж українського тральщика спільно з колегами з флотів чорноморських країн проведе низку навчань, зокрема, з ведення надводної обстановки, спостереження за цивільними суднами й літаками, передачі вантажів на ходу, тактичного маневрування тощо.

Крім того, за планом активації, «Черкаси» у складі корабельного з’єднання відвідає порти Констанца (Румунія) та Стамбул (Туреччина).

З 13 до 17 квітня оперативне з’єднання Blakseafor перебуватиме з візитом у порту Севастополя.

«Черкаси» вже вчетверте бере участь у подібних заходах, всього під час походів у складі з’єднання Blackseafor кораблем пройдено близько 6 тисяч морських миль.