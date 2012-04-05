Редакція "Событий" звільняється. Засновники: це саботаж!

Співробітники редакції кримського тижневика "События" написали заяви про звільнення через проблем з виплатою заробітної плати.

"З роботи пішли всі 12 членів колективу: головний редактор, його заступник, кореспонденти, дизайнер, верстальники, коректори і редактор сайту", - сказано в заяві колективу.

Журналісти стверджують, що перебої з виплатою зарплати почалися з грудня 2011 року. "Так, грудневу ми отримали лише наприкінці січня. В даний час заборгованість становить два місяці, не виплачені лютнева і березнева зарплата", - сказано в заяві.

Її автори стверджують, що керівництво юридичної особи - "Видавничий будинок "Гуру" - і засновники видання не пояснюють колективу причини того, що відбувається.

Працівники написали заяву 2 квітня, зажадавши розірвати трудові договори, звільнити їх з 5 квітня без двотижневого відробітку "на підставі невиконання зобов'язань працедавцем" і віддати трудові книжки.

Журналісти стверджують, що директор "Видавничого будинку "Гуру" Людмила Журавльова відмовилася візувати заяви, тому їх повторно подали 4 квітня поштою. "У колективі заявляють, що, не дивлячись на позицію менеджменту, є звільненими з 5 квітня згідно з поданими заявами", - сказано в повідомленні.

Співробітники редакції мають намір подати заяви до прокуратури і контролюючі органи, заявляючи про порушення трудового і податкового законодательств на підприємствах "Видавничий будинок "Гуру" і "Гуру Медіа Груп" "в частині перешкоди звільненню співробітників і невиплати ним заробітної плати в повному об'ємі".

Заступник керівника кримської організації партії "Батьківщина" і співзасновник тижневика "События" Людмила Денісова назвала дії журналістів саботажем і стверджує, що зарплата не виплачена лише за березень.

"Почалася передвиборна кампанія, є сторони, зацікавлені в тому, щоб не виходила газета "События", щоб опозиція не мала джерел для інформування про те, що відбувається... Є відомості по виплаті заробітної плати за лютий. За березень їм була запропонована зарплата, але вони відмовилися її отримати, підписати відомості, і вона залишилася задепонованою на рахунку", - заявила Денісова в коментарі виданню "Аргументи тижня - Крим".

Денісова сподівається, що співробітники "Событий" повернуться до роботи.