"Чорноморнафтогаз" оцінить активи

Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» (Сімферополь) за результатами проведених відкритих торгів уклало договір з підприємством «Северин-консалтінг» (Сімферополь) на надання послуг з проведення комплексу робіт за незалежною оцінкою активів і зобов'язань компанії, говориться в повідомленні «Чорноморнафтогазу», опублікованому в «Віснику державних закупівель».

Вартість договору – 365,5 тисяч гривень.

«Чорноморнафтогаз» входить до складу національної акціонерної кампанії «Нафтогаз України» і спеціалізується на розвідці і видобутку нафти і газу в акваторії Чорного і Азовського морів.

100% акцій «Чорноморнафтогазу» знаходяться в управлінні НАК.

В даний час на балансі ДАТ знаходяться 17 родовищ, з яких - 11 газових, 4 газоконденсатних і 2 нафтових.