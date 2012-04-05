"Чорноморнафтогаз" оцінить активи

13:09, 05 квітня 2012
Крым
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Підсумки торгів

Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» (Сімферополь) за результатами проведених відкритих торгів уклало договір з підприємством «Северин-консалтінг» (Сімферополь) на надання послуг з проведення комплексу робіт за незалежною оцінкою активів і зобов'язань компанії, говориться в повідомленні «Чорноморнафтогазу», опублікованому в «Віснику державних закупівель». 

Вартість договору – 365,5 тисяч гривень. 

«Чорноморнафтогаз» входить до складу національної акціонерної кампанії «Нафтогаз України» і спеціалізується на розвідці і видобутку нафти і газу в акваторії Чорного і Азовського морів. 

100% акцій «Чорноморнафтогазу» знаходяться в управлінні НАК. 

В даний час на балансі ДАТ знаходяться 17 родовищ, з яких - 11 газових, 4 газоконденсатних і 2 нафтових.

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