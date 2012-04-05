Екс-спікер може насолоджуватися свободою
Прокуратура не буде оскаржувати вирок...
Прокуратура Криму не буде оскаржувати вирок колишньому голові Верховної ради Криму Анатолію Гриценко, який за рішенням Комунарського райсуду Запоріжжя 20 березня отримав 2 роки позбавлення волі умовно за відчуження майже 5 тисяч гектарів землі військового радгоспу на сході півострова.
”За результатами вивчення рішення суду підстав для оскарження вироку в апеляційній інстанції прокуратура не вбачає”, - повідомила прес-секретар відомства Наталія Бояркіна телефоном УНІАН.
Як відомо, для подання апеляції закон відводить 15 днів.
Депутат кримського парламенту Гриценко (фракція Партії регіонів), затриманий у січні 2011 року за підозрою у відчуженні землі при перебуванні головою Ленінської райдержадміністрації Криму (2001-2005 рр.), вийшов з-під варти 20 березня 2012-го.
Суд у Запоріжжі визнав його винним у перевищенні службових повноважень при розпорядженні землями радгоспу "Азовський" і недбальстві при нарахуванні собі і своїм заступникам близько 50 тис. грн премій.
За земельну справу політику призначили покарання у вигляді двох років в`язниці, від якого звільнили з випробувальним терміном два роки. За недбальство - засудили до двох років позбавлення волі із забороною два роки займати посади в органах виконавчої влади і 3,4 тис. грн штрафу, проте справу закрили у зв`язку із закінченням термінів давності.
Гриценко займав посаду спікера Криму двічі: у 1996-1998 і 2006-2010 роках.