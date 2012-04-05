Прокуратура не буде оскаржувати вирок екс-спікерові Криму

Прокуратура Криму не буде оскаржувати вирок колишньому голові Верховної ради Криму Анатолію Гриценко, який за рішенням Комунарського райсуду Запоріжжя 20 березня отримав 2 роки позбавлення волі умовно за відчуження майже 5 тисяч гектарів землі військового радгоспу на сході півострова.

”За результатами вивчення рішення суду підстав для оскарження вироку в апеляційній інстанції прокуратура не вбачає”, - повідомила прес-секретар відомства Наталія Бояркіна телефоном УНІАН.

Як відомо, для подання апеляції закон відводить 15 днів.

Депутат кримського парламенту Гриценко (фракція Партії регіонів), затриманий у січні 2011 року за підозрою у відчуженні землі при перебуванні головою Ленінської райдержадміністрації Криму (2001-2005 рр.), вийшов з-під варти 20 березня 2012-го.

Суд у Запоріжжі визнав його винним у перевищенні службових повноважень при розпорядженні землями радгоспу "Азовський" і недбальстві при нарахуванні собі і своїм заступникам близько 50 тис. грн премій.

За земельну справу політику призначили покарання у вигляді двох років в`язниці, від якого звільнили з випробувальним терміном два роки. За недбальство - засудили до двох років позбавлення волі із забороною два роки займати посади в органах виконавчої влади і 3,4 тис. грн штрафу, проте справу закрили у зв`язку із закінченням термінів давності.

Гриценко займав посаду спікера Криму двічі: у 1996-1998 і 2006-2010 роках.