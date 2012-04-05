Міськраді Севастополя просять вернути землю за 44 млн гривень

Прокуратура Севастополя подала до Господарського суду Севастополя позов в інтересах держави в особі Севастопольської міської ради стосовно обслуговуючого кооперативу «Гаражно-Будівельний кооператив «Камаз-3» про визнання недійсним виданого державного акта на землю вартістю 44 млн гривень та витребування ділянки з незаконного володіння, повідомила прес-служба відомства.

За інформацією прокуратури, згідно з генеральним планом Севастополя, земельна ділянка входить у міську зону і відноситься до земель комунальної власності. Однак 1 лютого 2010 року Севастопольська міська державна адміністрація своїм розпорядженням дала дозвіл кооперативу на розробку проекту землевідведення для безкоштовної передачі у власність земельної ділянки площею понад 13 га на західному березі Камишової бухти. Незважаючи на внесений прокуратурою міста протест, на підставі якого розпорядження колишнього керівництва МДА було скасовано, ОК «ГБК «Камаз-3» одержав державний акт на дану ділянку.

Прокуратура у позові вимагає накласти заборону на будь-які цивільно-правові операції з ділянкою, переданою у власність «Камаз-3», визнати недійсним держакт, виданий кооперативу, та зобов`язати його повернути ділянку у власність територіальної громади Севастополя.