4% молодих українців за секс з 12-14 років (опитування)

Більшість молодих українців - 64,2% - вважають, що в сім`ї має бути дві дитини, свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного в березні 2012 року Інститутом Горшеніна.

Майже кожен шостий - 14,9% - вважає, що в сім`ї дитина має бути одна, а 13,2% вважають, що дітей має бути троє. За чотирьох дітей і більше висловилися 1,7% громадян. Важко відповісти на питання 6,0% опитаних.

Більш як третина респондентів - 38,5% - вважають, що сексуальне життя потрібно починати в 16-18 років. Найбільш відповідним віком 18-20 років вважають 35,8%. На думку 6,5% респондентів, сексуальне життя потрібно починати в 21-22 роки, 3,5% опитаних вважають, що в 14-15 років, 3,4% опитаних висловилися на користь віку вище за 22 роки, а 0,5% вважають достатніми для початку сексуального життя вік 12-13 років. При цьому 4,1% респондентів відмовилися від відповіді, а 7,7% важко відповісти на питання.

Майже половина молодих українців - 45,3% - не мають постійного сексуального партнера. Є такий майже у кожного третього - 31,2% - респондента. Кожен четвертий - 23,5% - відмовився відповісти на питання.

Більш як третина молодих українців - 34,8% - планують завести дитину, коли одружаться. Планують дитину, коли здобудуть і освіту, і хорошу роботу, і своє житло 22,7% респондентів. Коли матимуть своє житло, батьками готові стати 13,8% українців; як тільки зрозуміють, що зустріли справжню любов - 13,7%; коли знайдуть роботу і почнуть заробляти - 13,1%; коли здобудуть освіту і хорошу роботу - 12,3% опитаних. При цьому 16,4% на долю і нічого не планують. Важко відповісти на питання 4,1% респондентів.

Дослідження «Молодь України» було проведено Інститутом Горшеніна спільно з тижневиком «Коментарі» з 1 по 19 березня. Всього, згідно з вибіркою, з урахуванням основних соціально-демографічних характеристик населення України, було опитано 1500 респондентів у містах з населенням більш як 100 тисяч чоловік, які розташовані в 24 областях України і АР Крим та репрезентують населення країни віком від 16-21 року. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/-2,5%.