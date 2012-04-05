Колишній зек вкрав і пропив рейки

Співробітники міліції порушили кримінальну справу проти раніше судимого мешканця Сімферополя, який розібрав на метал залізничні колії в промисловій зоні міста.

"34-річний чоловік третину життя провів в місцях позбавлення волі. Відсидів сім років за вбивство, ще чотири - за крадіжки і грабежі. Вийшовши з колонії, чоловік бомжував, жив в покинутому будинку на околиці Сімферополя, пив в компанії таких же люмпенів. Гроші колишній зек "заробляв" звичним для себе способом - крав метал. Клондайком для нього стала промислова зона в районі залізничного вокзалу", - повідомила прес-служба кримської міліції.

Чоловік за декілька годин розібрав 15 залізничних металевих підкладок.

73 кг металу продав всього за 120 гривень, гроші пропив.

Справу завели за статтею "крадіжка, здійснена повторно".

Кримчанинові світить до п'яти років в'язниці.