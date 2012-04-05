Воду з Дніпра пустять до Криму

15:23, 05 квітня 2012
Крым
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Пуск води буде здійснено 6 березня у Північно-Кримський канал, повідомляє Міністерство екології та природних ресурсів України.

"Цією подією традиційно в Україні починається поливний сезон і розпочинається подача води до Автономної республіки Крим, водопотреба якої на 85 % відсотків забезпечується дніпровською водою", - йдеться в прес-релізі.

Канал здійснює подачу води з Каховського водосховища для зрошення сільськогосподарських культур в Криму та у Херсонській області, водопостачання Керчі, Феодосії, Щолкино, Сімферополя, Севастополя, Судака та 54 сільських населених пунктів автономії.

В заходах, присвячених пуску води, візьмуть учать голова Держводагентства, представники Ради міністрів Криму, Херсонської обласної державної адміністрації та обласної ради, водогосподарських організацій, сільгоспвиробники.

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