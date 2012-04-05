З севастопольських тепловиків вимагають понад $2 мільйони за газ

Прокуратура Севастополя подала до Господарського суду міста позов про відшкодування 17 млн гривень боргу за газ, спожитий товариством з обмеженою відповідальністю «СГС плюс».

Позов направлений на користь дочірньої компанії «Нафтогазу України» - «Газ України», повідомила прес-служба наглядового відомства.

Заборгованість утворилася в 2011 році.

ТОВ «СГС плюс» є другим у місті після КП «Севтеплоенерго» підприємством з теплопостачання за кількістю житлових будинків, підприємств, організацій та установ.

Підприємство здійснює опалення в Інкермані та деяких мікрорайонах Нахімовського району Севастополя.