З севастопольських тепловиків вимагають понад $2 мільйони за газ
15:44, 05 квітня 2012Крым
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Прокуратура пішла до суду
Прокуратура Севастополя подала до Господарського суду міста позов про відшкодування 17 млн гривень боргу за газ, спожитий товариством з обмеженою відповідальністю «СГС плюс».
Позов направлений на користь дочірньої компанії «Нафтогазу України» - «Газ України», повідомила прес-служба наглядового відомства.
Заборгованість утворилася в 2011 році.
ТОВ «СГС плюс» є другим у місті після КП «Севтеплоенерго» підприємством з теплопостачання за кількістю житлових будинків, підприємств, організацій та установ.
Підприємство здійснює опалення в Інкермані та деяких мікрорайонах Нахімовського району Севастополя.
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