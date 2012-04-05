Школу в Ялті, де цементом забили туалети, не закриють

Відділ капітального будівництва (ВКБ) Ялти заявив, що в санепідслужби немає підстав для закриття школи №11. Віце-мер міста Олена Юрченко підкреслила, що заклад, не дивлячись на ремонт, працює в звичайному режимі, повідомила прес-служба мерії.

Раніше головлікар ялтинської СЕС Володимир Романенко заявив про намір винести розпорядження про закриття школи через несправну каналізацію. "Стояки, можливо, зіпсували будівельники, які, мабуть, не знали, що в каналізацію не можна виливати залишки цементного розчину і викидати будівельне сміття", - заявив він.

"Фахівці ВКБ разом з представником санепідслужби виїхали до школу і встановили, що дійсно два дні тому в деяких санвузлах утворилися засори, але до ранку сьогоднішнього дня вони були усунені", - повідомила прес-служба мерії.

Закритим залишається один туалет через невелику протечку, необхідні для ремонту матеріали вже замовили. Роботи обіцяють завершити до понеділка.