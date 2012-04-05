Лебеді в Севастополі забруднилися нафтою

Нафтову пляму виявили в четвер в Севастопольському дельфінарії в Артбухті, повідомив науковий керівник установи Олександр Жбанов.

«Точно оцінити, який розмір плями, я не можу. Це фрагменти загального забруднення, яке знаходиться в бухті Артилерійська і частково в Севастопольській бухті. Є стійкий запах нафтопродуктів. Наші лебедята забруднилися в цих нафтопродуктах. Територія, де живуть дельфіни, ізольована від Артилерійської бухти, а частково акваторія не ізольована, туди і проникли нафтопродукти», - сказав він.

Керівництво дельфінарію повідомило про подію в севастопольське управління МНС і Азово-Чорноморську екологічну інспекцію.

За матеріалами КІА