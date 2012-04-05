"Кримгаз" готують до продажу

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" передала Фонду державного майна 23,9% акцій газопостачальної компанії "Кримгаз" для подальшої приватизації.

"Кримгаз" є публічним акціонерним товариством. 48,99% ПАТ належить "Нафтогазу", 15,45% - "Чорноморнафтогазу".

Кабінет міністрів України у жовтні 2011 року доручив "Нафтогазу" передати державні пакети акцій 48 підприємств з газопостачання і газифікації зі статутного капіталу компанії Фонду держмайна для їх подальшої приватизації. Як і у разі з енергозабезпечуючими і енергогенеруючими компаніями, держава залишить у своїй власності 25%-ний пакет акцій міськ- або облгазів. При цьому, там, де "Нафтогазу" належить менше 25% акцій міськ- і облгазів, ці пакети реалізовуватимуться цілком.

На даний момент ”Нафтогаз” передав ФДМУ 31 з 48 запланованих до приватизації держпакетів (від 1% до 26% статутного капіталу) акцій міськ- і облгазів.