Українці живуть у середньому на 14 років менше за інших європейців

Українці живуть у середньому на 14 років менше, ніж жителі інших країн Європи, заявила голова комітету Верховної Ради з питань охорони здоров’я Тетяна Бахтєєва в четвер.

За її словами, за останні 15 років Україна пережила важку демографічну кризу. ”За цей період ми втратили 7 млн українців, а народжуваність у нашій державі наразі - удвічі нижча, ніж смертність”, - додала Бахтєєва.

"66% українців хворіють та вмирають від серцево-судинних захворювань, один мільйон їх стоїть на обліку у медиків з приводу онкологічних захворювань, стільки ж - через захворюваність на цукровий діабет. Окрім цього, також 1 млн українських сімей обліковані у медиків через проблему безпліддя", - сказал вона.

Бахтєєва наголосила, що професія медика сьогодні є особливо потрібною в українському суспільстві.

Водночас вона підкреслила, що вітчизняна системи охорони здоров’я застаріла і її треба удосконалювати. "До того ж і зарплата медиків є вкрай низькою, потрібно її підвищувати, це уряд робитиме поступово", - сказала голова комітету Ради з питань охорони здоров’я.