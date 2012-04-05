Красноперекопськ удвічі знизив тариф на воду для жителів

Красноперекопська міська рада (північний Крим) в 2 рази знизила тарифи на водопостачання і водовідведення для населення. Тариф на водопостачання встановлено у розмірі 2,61 грн. за кубометр, на послуги водовідведення - 3,58 грн. за кубометр.

В той же час, тарифи для хімічних підприємств регіону - "Кримський содовий завод" і "Бром" - збільшено в 2 рази.

Таке рішення прийняте на сесії міськради 5 квітня, повідомила прес-служба кримського уряду.

Воно - результат домовленостей, досягнутих наприкінці березня між головою Ради міністрів Криму Анатолієм Могильовим і главою ради директорів групи компаній Group DF Дмитром Фірташем (в його активах серед інших компаній - "Кримський содовий завод").

Тарифи діятимуть протягом календарного року.

"Згодом, за погодженням сторін, вони будуть пролонговані", - говориться в повідомленні Радміну.