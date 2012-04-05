Керівнику кримського санаторія "шиють" справу на 40 млн гривень
18:02, 05 квітня 2012Крым
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Майно обвинуваченого арештовано
Прокуратура Криму направила до суду кримінальну справу стосовно одного з керівників санаторія "Утьос", який обвинувачується у пошкодженні берегоукріплюючих споруд, будівництві на самовільно зайнятій земельній ділянці та привласнення коштів, отриманих від громадян різних держав у вигляді пайової участі в будівництві апартаментів у Гурзуфі, повідомила прес-служба відомства.
"Загальна сума збитків - складає понад 40 млн гривень", - йдеться в прес-релізі.
У ході слідства з метою відшкодування збитків на майно обвинуваченого вартістю майже 2 млн гривень накладено арешт.
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