Керівнику кримського санаторія "шиють" справу на 40 млн гривень

Прокуратура Криму направила до суду кримінальну справу стосовно одного з керівників санаторія "Утьос", який обвинувачується у пошкодженні берегоукріплюючих споруд, будівництві на самовільно зайнятій земельній ділянці та привласнення коштів, отриманих від громадян різних держав у вигляді пайової участі в будівництві апартаментів у Гурзуфі, повідомила прес-служба відомства.

"Загальна сума збитків - складає понад 40 млн гривень", - йдеться в прес-релізі.

У ході слідства з метою відшкодування збитків на майно обвинуваченого вартістю майже 2 млн гривень накладено арешт.