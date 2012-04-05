Євпаторія вийде на масову фізрозминку

Загальноміський спортивний флеш-моб - масове спортивне свято, проведуть в Євпаторії 6 квітня до всесвітнього дня здоров'я, повідомляє прес-служба мерії.

Спортсмени і тренери організують для всіх охочих розминку і урок гімнастики. «Все це буде відбуватися на свіжому повітрі під ритмічну музику», - зазначили в прес-службі.

Для участі в флеш-мобі запрошені студенти, школярі, спортсмени, ветерани спорту, любителі зимового плавання.

Свято пройде на стадіоні міського палацу спорту.

Крім того, в рамках святкування дня здоров'я в Євпаторії заплановано проведення чемпіонату міста з легкої атлетики, стрільби з лука, а також чемпіонату Криму з боксу серед юнаків.