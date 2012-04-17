Літак "Дубай - Київ" вимушено сів у Криму через бійку на борту
12:19, 17 квітня 2012Крым
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Киянина зняли з рейсу
Літак, який виконував рейс «Дубай - Бориспіль (Київ)», здійснив сьогодні вранці вимушену посадку в міжнародному аеропорту «Сімферополь» через побиття бортпровідника пасажиром, повідомила УНІАН начальник сектору зв`язків з громадськістю кримського управління МВС Ольга Кондрашова.
«Літак компанії "АероСвіт" приземлився о 10.18. Надійшла інформація про бійку. З рейсу зняли жителя Києва, 1986 року народження», - сказала Кондрашова.
За її інформацією, на даний час молода людина проходить огляд і пояснює правоохоронцям свою поведінку.
Рейс затримано до з`ясування обставин інциденту.
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