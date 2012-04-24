Чиновникам Міноборони світить 6 років в'язниці за аферу з майном

Прокуратура Криму порушила кримінальну справу за фактом незаконного обміну чиновниками Міністерства оборони України господарських споруд військового містечка в Сімферополі на квартири в різних регіонах півострова, правоохоронці оцінюють збиток в 700 тисяч гривень, повідомила прес-служба кримського управління МВС.

Посадові особи оборонного відомства порушили постанову Кабінету міністрів України "Про порядок відчуження та реалізації військового майна". Справу відкрито за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу - "зловживання службовим становищем" після проведення перевірки.

"У жовтні 2004 року посадові особи Міноборони, що здійснювали управління держмайном військового містечка, використовуючи службове становище, уклали з низкою підприємств договір обміну нерухомого майна на 19 квартир для військовослужбовців та членів їх сімей. Обмін здійснювався за необґрунтовано завищеної вартості квартир", - говориться в прес -релізі.

Чиновникам, якщо їх провина буде доведена, загрожує від трьох до шести років в'язниці.

