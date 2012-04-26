Погода на п’ятницю

27 квітня в Україні опади не очікуються. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 9-14°, у західних областях місцями 5-8° тепла; вдень 22-27°, на узбережжі морів 16-21°, у Карпатах 13-18°, повідомив Укргідрометцентр.

У Київській області у п’ятницю опади не очікуються. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 22-27°. У столиці температура вночі 11-13°, вдень 25-27°.

У Криму мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 21-26°.

В Ялті вдень 19-21°.