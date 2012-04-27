Янукович - у Криму

Президент України Віктор Янукович розпочав робочу поїздку до Автономної Республіки Крим.

Глава держави візьме участь в урочистому відкритті комплексу з виробництва сірчаної кислоти на заводі "Кримський титан". Янукович огляне роботу підприємства.

Також під час робочої поїздки до Криму президент ознайомитися з функціонуванням сонячної електростанції "Перове" ТОВ "Актив Солар" - найбільшим у світі фотоелектричним парком за показниками встановленої потужності. Станція виробляє екологічно чисту енергію.