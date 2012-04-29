У Севастополі будують синагогу

У Севастополі почалося будівництво синагоги, повідомив кореспонденту УНІАН прес-секретар головного рабина міста Борис Нестеренко.

3-поверхова будівля площею тисяча квадратних метрів будується на спонсорські кошти, її планується звести за один рік.

Севастопольська міськрада у лютому 2010 року дала згоду на розробку містобудівного обгрунтування будівництва синагоги. У березні 2011 року міськрада затвердила містобудівне обгрунтування і проект землеустрою з відведення земельної ділянки.

3 травня 2011 року єврейська релігійна община одержала державний акт на право постійного користування земельною ділянкою для будівництва синагоги. Після цього було розроблено проект синагоги, який у вересні 2011 року пройшов експертизу.

Зараз ділянка обнесена будівельною огорожею і починається риття котловану, відзначив прес-секретар.

За словами Нестеренка, подібне в Севастополі вперше відбувається з довоєнних часів, коли в місті налічувалося 5 синагог.

Як відзначив прес-секретар, рахувати віруючих в іудаїзмі заборонено, але треба відзначити, що в місті єврейська релігійна община численна, в свята збирається до тисячі чоловік.