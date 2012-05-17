Влада обіцяє стабільну гривню

Стабільному курсу гривні ніщо не загрожує, заявив міністр економіки України Петро Порошенко журналістам в четвер.

«Поки що ми можемо сказати, що за поточної ситуації стабільності гривні нічого не загрожує, і позиція щодо золотовалютних резервів, і позиція щодо можливих запозичень є такою, що дозволяє ситуацію контролювати», - сказав Порошенко.

Він відзначив, що у стратегічному плані розвиток і стимулювання експорту української продукції, своєчасна компенсація ПДВ, забезпечення відповідної конкурентоспроможної української продукції на зовнішніх ринках дозволяє «нам з повною упевненістю дивитися в майбутнє в середньостроковій перспективі».