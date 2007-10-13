Регіонал Кисельов: Нам забороняють говорити російською мовою

Керівник Кримського республіканського відділення ПР Василь Кисельов є 35-й номер списку Партії регіонів.

- Ви вважаєте, що може бути територіальний розкол?

- Я вважаю, що не можна дуже довго випробовувати народ України на міцність, на терпіння.

Ось візьміть Крим. Там живе 65% етнічних росіян. І сьогодні нам зухвало забороняють говорити тією мовою, якою я думаю.

- Невже забороняють?.. У Криму?

У дитини базова мова російська, вона за національністю росіянин, 92% розмовляють російською мовою, а її в школі силою примушують вчити українську і забути російську повністю - тільки факультатив.

Ми говоримо, що ми європейська країна. То беріть приклад з Європи: Фінляндія - 2 державні мови, Бельгія - 4, Швейцарія - 3. Візьміть далі. Канада - 2 мови державні. Африку візьміть. Преторія - 9 мов державних...

Ми навіщо народ через коліно ламаємо? І це на догоду декільком областям із Західної України.

Так не буде, не може бути, щоб меншість керувала більшістю. Сьогодні вони за населенням на третину менше, ніж південно-східна частина України. Вони сьогодні промисловий потенціал мають всього лише 32%, в той час, коли 68% знаходиться на південному сході і частина в центрі. Сьогодні буквально всі західні області дотаційні. І вони збираються керувати Україною? Та не буде так! А якщо буде - то не довго.

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