Аварія у Криму: 2 трупи

Сімферополь. 24 жовтня. УНІАН. У Криму двоє людей загинуло і четверо дістали травми різного ступеня тяжкості в ДТП на трасі Севастополь-Ялта-Сімферополь.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Головного управління МНС України в Автономній Республіці Крим, ДТП сталося учора увечері. Водій автомобіля «Шкода» не справився з управлінням, внаслідок чого зіткнувся з автомобілем «Ніссан 200SX».

В аварії загинули водій «Ніссану» (чоловік, 1979 р. н.) і пасажир цього автомобіля (його особа встановлюється).

Також в аварії постраждали четверо людей - всі жителі Києва. Один із киян потрапив у реанімацію. У якій з машин їхали кияни, невідомо.