ВР затвердила програму «Знайти солдата»

Сімферополь. 24 жовтня. УНІАН. Верховна Рада Автономної Республіки Крим затвердила програму «Знайти солдата!» на 2008–2010 рр. з пошуку військових поховань, зниклих без вісти воїнів, перепохованню їхніх останків і увічненню пам`яті загиблих у роки Великої Вітчизняної війни на території півострова.

За прийняття даного рішення на сьогоднішньому пленарному засіданні кримського парламенту проголосували 80 депутатів ВР АРК.

Дані заходи затверджені у зв`язку з підготовкою до святкування 65-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні, а також в цілях виховання поважного ставлення до подвигу полеглих воїнів і увічнення їх пам`яті.

Передбачити кошти на проведення затверджених заходів доручено Раді міністрів АРК при підготовці проектів бюджетів на 2008 і подальші роки. Також фінансування здійснюватиметься за рахунок цільових коштів з бюджетів міст і районів і пожертвувань юридичних і фізичних осіб.

На території півострова знаходяться 2 087 військових і 96 партизанських поховань.