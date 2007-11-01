Семенюк віддала росіянам базу в Криму

Україна та Росія підписали протокол про взаємне визнання прав відносин власності.

1 листопада 2007 року у Фонді державного майна України відбулося підписання протоколу між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про правовий статус (право власності ) окремих об`єктів, розташованих на території України і на території Російської Федерації, повідомляє Фонд держмайна.

Відповідно до підписаного протоколу Кабінет Міністрів України та Уряд Російської Федерації визнали право власності Російської Федерації на табір відпочинку дітей "Бригантина" (АРК, Бахчисарайський район, с. Піщане) та право власності України на базу відпочинку "Зоря" (Росія, Краснодарський край, сел. Архипо-Осиповка).