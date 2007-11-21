Постпред Ющенка про свічки для учнів

Постійний Представник Президента України в Автономній Республіці Крим Володимир ХОМЕНКО звернувся до голів міських рад і районних державних адміністрацій автономії з проханням провести на належному рівні заходи до 75-х роковин Голодомору 1932-1933 років (проведення тематичного уроку про Голодомор в країні та акції "Засвіти свічку!").

Як повідомили УНІАН у Представництві Глави держави у Криму, В.ХОМЕНКО запропонував керівникам міст та районів з метою забезпечення належного змістовного рівня заходу використати орієнтовний план-конспект проведення уроку, розроблений Українським інститутом національної пам’яті, який необхідно довести до кожного навчального закладу.

Крім цього, він пропонує закупити і забезпечити під час тематичного уроку кожного учня загальноосвітнього навчального закладу свічкою для запалення ввечері 24 листопада 2007 року.

Фото AFP.