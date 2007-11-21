Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим Анатолій ГРИЦЕНКО стверджує, що на півострові немає проблеми з вивченням української мови, як і будь-якої іншої мови.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ГРИЦЕНКО заявив журналістам у Сімферополі, коментуючи указ Президента Віктора ЮЩЕНКА «Про деякі заходи щодо розвитку гуманітарної сфери в Автономній Республіці Крим і Севастополі».

«Сьогодні у нас немає проблем, пов`язаних із бажанням батьків або учнів вивчати ту або іншу мову», - заявив А.ГРИЦЕНКО, додавши, що ще в 1998 році кримським парламентом було ухвалене рішення про функціонування державної української мови, а також російської і кримськотатарської мов.

За даними глави парламенту автономії, сьогодні в Криму функціонує близько 600 шкіл, із них 7 - з українському мовою навчання, є школи з подвійною мовою навчання (російською і українською мовами), є школи з трьома мовами навчання (російською, українською і кримськотатарською мовами). «У міру написання заяв батьками про необхідність викладання на тій або іншій мові, звичайно, такі умови будуть в рівній мірі всім надані. Обмежень абсолютно жодних в Автономній Республіці Крим у нас немає. Все залежить від того, скільки буде бажаючих для навчання дітей тою або іншою мовою», - наголосив голова ВР Криму.