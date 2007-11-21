Призначено 19 додаткових поїздів

Для задоволення потреб пасажирів та забезпечення перевезень на Різдвяні та новорічні свята, Укрзалізниця станом на сьогодні, 21 листопада, призначила 19 додаткових поїздів.

Найбільше потягів (8) призначено Придніпровською залізницею. Шість додаткових потягів призначила Південно-Західна залізниця, чотири Одеська та один Донецька залізниця. Більшість поїздів спрямовано у кримському та львівському напрямках, кажуть в Управління взаємодії зі ЗМІ Укрзалізниці.

Додаткові поїзди у кримському напрямку:

1. №204/203 "Севастополь-Москва" (відправленням з Севастополя з 27/12 по 14/01 щоденно. Зворотно з Москви з 28/12 по 15/01 щоденно),

2. №208/207 "Сімферополь-Москва" (відправленням з Сімферополя з 26/12 по 29/12 щоденно. Зворотно з Москви з 27/12 по 30/12 щоденно),

3. №292/291 "Сімферополь-Москва" (відправленням з Сімферополя з 27/12 по 29/12.Зворотно з Москви з 29/12 по 31/12),

4. №146/145 "Сімферополь-Київ" (відправленням Сімферополя з 25/12 по 14/01 щоденно крім 30, 31/12. Зворотно з Києва з 27/12 по 16/01 щоденно крім 1, 2/01),

5. №26/25 "Євпаторія-Москва" (відправленням з Євпаторії з 25/12 по 10/01 щоденно. Зворотно з Москви з 27/12 по 12/01 щоденно),

6. №212/211 "Феодосія-Москва" (відправленням з Феодосії з 25/12 по 11/01 щоденно. Зворотно з Москви з 26/12 по 12/01 щоденно).

7. №286/285 "Київ-Сімферополь" (відправленням з Києва з 27/12 по 13/01 щоденно крім 31/12, 6/01. Зворотно з Сімферополя з 28/12 по 14/01 щоденно крім 1, 7/01).