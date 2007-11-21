У Криму блокується використання української мови?

В Українській народній партії сумніваються, що кримські чиновники виконають указ Президента України щодо збільшення числа україномовних шкіл в Криму до 1 січня 2008 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УНП, зокрема, на думку голови Кримської організації партії Олега ФОМУШКІНА, відповідний указ Президента “не буде виконано своєчасно, до 1 січня 2008 року, у разі збереження кадрового статус-кво кримського освітянського керівництва”.

Він вважає, що єдиний шлях до виконання указу - „кардинальна зміна кадрової політики на території автономії, оскільки українізацію Криму гальмують безпосередньо кримські чиновники на чолі з міністром освіти Криму Валерієм ЛАВРОВИМ”.

О.ФОМУШКІН переконаний, що ”питання не в програмах, а в кадрах”, оскільки ”понад 10 років тому в автономії була прийнята ”Програма формування і розвитку освітніх закладів з українською, кримськотатарською та ін. мовами навчання на 1996-2005 рр.”, яка передбачала відкриття до 2006 року 140 україномовних шкіл, однак на дворі вже 2007 рік, а з понад 600 шкіл, які діють на території АР Крим, лише 7 україномовних.” Причому, підкреслює представник УНП, „існуюча матеріально-технічна база більшості з них не дає підстав називати їх повноцінними середніми освітніми закладами”.

„Сьогодні Крим - фактично єдиний регіон України (навіть в Донецьку справа краща), де на місцевому рівні блокується використання української мови у державних органах влади, в суспільному житті, блокується відкриття україномовних шкіл, театрів, ВНЗ”, - зазначив О.ФОМУШКІН.

„Останній перепис населення в Криму засвідчив, що тут проживає близько 500 тисяч (25%) етнічних українців, з яких 40% назвали українську мову рідною”, - додав О.ФОМУШКІН. Він не вважає таку ситуацію ”дивною або такою, що склалася сама собою, чи ”історично”.” ”Із 10% всіх кримчан, які вважають рідною мовою українську, лише 2% мають можливість навчатися нею. Наприклад, у Сімферополі україномовна гімназія щорічно приймає 300-400 заяв від майбутніх учнів, але може навчати лише 50-60. Решта просто змушена навчатися російською”, - повідомив він. О.ФОМУШКІН наголошує, що „у вищих навчальних закладах Криму ситуація ще гірша: на території АР немає жодного ВНЗ з українською мовою навчання, - навіть Таврійський Національний університет, попри звання ”національного” та державні нагороди його ректору, не готує вчителів-предметників для шкіл з українською мовою навчання та й взагалі готує студентів російською мовою”.

З огляду на це, голова Кримської організації УНП називає ситуацію, що склалася з освітою в Криму, „примусовою русифікацією, припинити яку можна лише заміною керівник кадрів, що ведуть цілеспрямовану політику, яка діаметрально протилежна вектору, що його задає указ Президента”.