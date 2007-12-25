У Криму з сиріт брали гроші за навчання

Кримська транспортна прокуратура відновила право дітей-сиріт на безкоштовне навчання.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Криму, порушення прав сиріт виявлено в ході перевірки, проведеної Кримською транспортною прокуратурою в Сімферопольському технікумі залізничного транспорту.

"Діти, які залишилися без піклування батьків, навчалися на комерційній основі за рахунок опікунів, тоді як держава гарантує їм доступність і безкоштовність професійно-технічної та вищої освіти. Згідно із законом такі діти повинні утримуватися на повному державному забезпеченні, а в учбові заклади поступати поза конкурсом", - повідомляє прес-служба.

Спираючись на норми, закріплені ст.19 Закону України «Про охорону дитинства», ст.43 Закону України «Про професійно-технічну освіту», Кримська транспортна прокуратура скасувала наказ про зарахування трьох сиріт на комерційну форму навчання. За поданням прокуратури сиротам повернуто суми, які вони виплатили за навчання. Посадовців технікуму притягнуто до дисциплінарної відповідальності.