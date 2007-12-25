Податкова України з головою

Кабмін призначив бютівця

Головою Державної податкової адміністрації України Кабінет Міністрів України призначив Сергія БУРЯКА. Про це УНІАН повідомили у прес-службі уряду. Довідка УНІАН. Сергій БУРЯК Васильович – народний депутат України, член фракції БЮТ. Член спостережної ради ВАТ "Державний ощадбанк України"; член колегії Державної податкової адміністрації України. Був головою правління АБ "Брокбізнесбанк", членом Ради НБУ. Заслужений економіст України. Кандидат економічних наук. Як повідомлялось, голова ДПА України Анатолій БРЕЗВІН подав заяву про відставку.

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