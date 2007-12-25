У Криму зберігатиметься хмарна погода
00:21, 25 грудня 2007Крым
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Прогнози синоптиків на 25-27 грудня
За прогнозами синоптиків, сьогодні (25 грудня) в Криму хмарна погода, без опадів. Вітер переважатиме східний 3-5 м/с.
Температура вдень 0-5° тепла, вночі від 0 до 5° морозу. На Південному узбережжі Криму вночі 3-5° тепла, вдень 7-9° тепла.
Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, в Україні також очікується хмарна погода, без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця.
26-27 грудня - в Україні хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Місцями туман, на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
Вдень 26 грудня у південній частині країни та місцями у прикарпатському регіоні 1-4° тепла; на Південному узбережжі Криму вночі та вдень 2-7° тепла.
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