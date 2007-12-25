У Севастополі - найнижчий показник боргів із зарплати

У Севастополі з початку року заборгованість із заробітної плати скоротилася на 60% і на 20 грудня становила 760 тис. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив перший заступник голови міської державної адміністрації Володимир КАЗАРІН.

«Ми цього року на 60% знизили борги із заробітної плати, на даний момент вони становлять 760 тис. грн., і ми за декілька днів, що залишилися, зменшимо їх іще. Це абсолютно найнижчий показник серед 27 регіонів України», - сказав В.КАЗАРІН.