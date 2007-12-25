«Нашоукраїнці» за зміну уряду Криму

Зміни у складі Ради міністрів Криму необхідні, проте здійснити їх непросто, вважає керівник Кримської організації партії «Народний Союз Наша Україна» Володимир ЗДИРКО.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку В.ЗДИРКО висловив сьогодні на прес-конференції в Сімферополі, коментуючи перспективу зміни керівництва Радміну.

Лідер «нашоукраїнців» Криму відзначив, що зміни у виконавчій владі автономії потрібні, оскільки «немає впевненості» у своїх силах у уряду Автономної Республіки Крим при вирішенні ряду питань. «Питань і в сфері промисловості, і в сфері сільськогосподарського виробництва», - відзначив В.ЗДИРКО. При цьому він додав, що невирішеним залишається і земельне питання в автономії. «І на цьому грунті у нас відбувається багато проблем, у нас натягнуті стосунки в міжнаціональному плані», - наголосив керівник кримської організації НСНУ.

В.ЗДИРКО також відзначив, що якщо міняти уряд Криму, то треба знати, на кого міняти.

Лідер «нашоукраїнців» Криму заявив, що в НСНУ, як, мабуть, і в інших політичних силах, є бажаючі попрацювати в новому уряді автономії, якщо таке станеться. «Коли звільняється місце, завжди вистачає бажаючих», - сказав В.ЗДИРКО.

При цьому він нагадав, що для зміни керівництва виконавчої влади АРК має бути рішення Верховної Ради Криму і згода Президента України.

В.ЗДИРКО відзначив, що якщо нагальні питання в автономії вирішуватимуться, то, можливо, зміни влади в АРК не відбудеться.

Як повідомлялося, кримські БЮТівці не виключають зміни влади в Криму.

У свою чергу керівництво автономії не бачить причин для змін у складі уряду АРК.