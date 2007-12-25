Заставлене майно реалізували, як своє

В Автономній Республіці Крим працівниками Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрито посадових осіб приватного підприємства, які без відповідного погодження, незаконно реалізували місцевому жителю майно підприємства, яке знаходилося в податковій заставі.

Як повідомляє Департамент зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ України, таким чином державі завдано збитки на суму 300 тис. гривень.

Органами прокуратури за даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання владою або службовим становищем).