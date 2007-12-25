Севастополь провів найвдаліший аукціон?

У Севастополі на 8-му за поточний рік аукціоні з продажу прав оренди на земельні ділянки несільськогосподарського призначення продано 6 лотів на загальну суму 31 млн. 700 тис. грн.

За даними відділу у справах преси і інформації Севастополької міськдержадміністрації, всього на продаж на аукціон, який пройшов напередодні, було виставлено 10 лотів.

Заступник голови МДА Севастополя Ольга КОВІТІДІ назвала цей аукціон «найзначнішим і найвдалішим за цей рік».

Всього ж з початку року аукціони, що проводяться міською держадміністрацією, поповнили міську казну на 89 млн. 809 тис. грн. при первинному плані 20 млн. грн. «Це одна з найбільших наших перемог, - вважає О.Ковитиди, - адже в місто будуть привернуті серйозні інвестиції, необхідні для розвитку економіки Севастополя».