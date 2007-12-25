Католики святкують Різдво Христове

Сьогодні, 25 грудня, у католиків всього світу - Різдво Христове.

Різдво Христове - одне з найважливіших християнських свят. Католики - Західна Європа, Північна і Південна Америка, Австралія, країни Африки і Азії - відзначають його 25 грудня. Це державне свято в 145 країнах світу.

Змістом його є легенда про народження Дівою Марією Сина Божого Ісуса Христа. Це найурочистіше в католицизмі свято з трьома церковними богослужіннями, що здійснюються опівночі, удосвіта і вдень (тобто в лоні Отця, в чреві Богоматері і в душі віруючих).

Святкування Різдва Христова починається зі сходом першої вечірньої зорі, яка сповістила всьому світу про час народження Сина Божого.

Різдво сьогодня відзначають не тільки Католицька і Протестантська церкви, але і пов`язані з ними релігійні напрями - ті, хто слідує в церковній хронології за Григоріанським календарем.

Папа Римський БЕНЕДИКТ ХVI просив сьогодні всіх людей доброї волі благати Господа про світ на Землі. Цей заклик пролунав у традиційному різдвяному зверненні, з яким понтифік виступив на залитій сонцем головній ватиканській площі. Це його третє послання з нагоди Різдва за час перебування на папському престолі.

Папа говорив про прагнення людей до здоров`я, зайнятості, гідного життя, про біженців у різних районах світу, жертв збройних конфліктів і тероризму, про найуразливіших - дітях, жінках, літніх людях. Він закликав до пошуків миру, зокрема, в суданській провінції Дарфур, 4 Сомалі, в Демократичній Республіці Конго, на кордоні Ефіопії та Ерітреї, в Афганістані, Пакистані, Шрі-Ланці, на Балканах, на всьому Близькому Сході, особливо в багатостраждальному Іраку.