Ціни на газ для населення не зміняться

В Україні ціни на газ для населення в 2008 році не зміняться.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив міністр економіки України Богдан ДАНИЛИШИН, відповідаючи на питання, як зміняться ціни на газ в 2008 році для підприємств і для населення.

«Підготовлено і прийнято проект постанови уряду. Хочу сказати, що ціни за газ для населення не зміняться», - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України має намір в першому півріччі 2008 року зберегти граничний рівень цін на природний газ імпортного походження для підприємств комунальної теплоенергетики (ТКЕ) на рівні 2007 року - 686 грн. за тис. куб. м (з тарифом на транспортування, ПДВ і цільовою надбавкою).

Про це сказано в проекті постанови Кабміну "Про граничний рівень цін на природний газ".

Зокрема, згідно з проектом постанови, передбачається встановити граничний рівень цін на природний газ імпортного походження для підприємств ТКЕ за умови компенсації НАК "Нафтогаз України" з Державного бюджету різниці в цінах на газ і витрат на його реалізацію з 1 січня 2008 року - 686 грн. за тис. куб. м, а з 1 липня 2008 року - підвищити до 891,9 грн. за тис. куб. м.

Для промислових споживачів та інших суб`єктів господарювання, без урахування ПДВ, збору до затвердженого тарифу на газ у вигляді цільової надбавки, тарифів на його транспортування, розподіл і постачання, гранична ціна пропонується в 959,7 грн. за тис. куб. м.

Для установ і організацій, які фінансуються з державного і місцевих бюджетів, без урахування ПДВ, збору до затвердженого тарифу на природний газ у вигляді цільової надбавки, тарифів на його транспортування, розподіл і постачання і витрат на його реалізацію НАК "Нафтогаз України", - 959,7 грн. за тис. куб. м.