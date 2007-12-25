Екс-начальник МНС у Криму став нардепом

Щойно зареєстровані сьогодні Центральною виборчою комісією народні депутати склали присягу.

Присягу народного депутата склали шестеро представників блоку НУ-НС і восьмеро представників БЮТ.

Як передає кореспондент УНІАН, від блоку "Наша Україна – Народна самооборона" склади присягу народного депутата Ярослав ДЖОДЖИК, Едуард ЗЕЙНАЛОВ, Сергій ВАСИЛЕНКО (колишний начальник МНС в Криму, член «Народної Самооборони»), Ярослав КЕНДЗЬОР, Микола КРУТЬ, Андрій ПАРУБІЙ.

Від Блоку Юлії Тимошенко - Василь КРАВЧУК, Олександр ГУДИМА, Андрій ПАВЛОВСЬКИЙ, Антоніна БАЛЮРА, Микола ПОТАПЧУК, Сергій КОШИН, Борис ШИЯНОВ та Олексій ЗАРУДНИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня парламент ухвалив рішення про дострокове припинення повноважень 14 народних депутатів, які ввійшли до складу нового уряду.