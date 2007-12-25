Троє братів намагалися втекти за кордон
16:45, 25 грудня 2007Крым
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...вчинивши крадіжку в Криму
Трьох чоловіків, яких розшукувала міліція за крадіжку, вчинену на території Кримського півострова, затримали прикордонники на Харківщині.
Як повідомляє Державна прикордонна служба України, затримані, 28-, 29- та 38-річний брати намагалися перебратися до Російської Федерації поїздом "Сімферополь-Москва".
"Злочинців - жителів Чорноморського району АРК - виявили під час прикордонного оформлення потяга та паспортного контролю пасажирів на залізничному вокзалі Харкова", - повідомляє Держприкордонна служба.
Братів передали співробітникам лінійного відділу МВС на станції "Харків-пасажирський".
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