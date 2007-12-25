Троє братів намагалися втекти за кордон

Трьох чоловіків, яких розшукувала міліція за крадіжку, вчинену на території Кримського півострова, затримали прикордонники на Харківщині.

Як повідомляє Державна прикордонна служба України, затримані, 28-, 29- та 38-річний брати намагалися перебратися до Російської Федерації поїздом "Сімферополь-Москва".

"Злочинців - жителів Чорноморського району АРК - виявили під час прикордонного оформлення потяга та паспортного контролю пасажирів на залізничному вокзалі Харкова", - повідомляє Держприкордонна служба.

Братів передали співробітникам лінійного відділу МВС на станції "Харків-пасажирський".