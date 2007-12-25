Замість ялинок у Криму прикрасили кактуси

У Криму в Нікітському ботанічному саду (смт Нікіта, Велика Ялта) до Нового року прикрасили кактуси і 20-метрову секвою.

Як повідомила кореспонденту УНІАН начальник цеху декоративного садівництва Нікітського ботанічного саду Ольга ГОНЧАРОВА, співробітники саду прикрасили під Новий рік такі види кактусів, як цереуси, еспостоа, «золота куля», опунції та інші.

«Туристи в захваті! Зупиняються, фотографуються на фоні прикрашених кактусів», - розповіла вона.

Традиції прикрашати в Нікітському ботанічному саду кактуси – близько 10 років. «Стали прикрашати після відкриття в саду кактусової експозиції», - повідомила О.ГОНЧАРОВА. При цьому вона додала, що секвою в ботанічному саду прикрашають лише другий рік поспіль.

Прикрашеними кактуси і секвоя простоять до 14 січня.

Замість Снігуроньки співробітники ботанічного саду прикрасили одну із статуй.

Довідка УНІАН. Нікітський ботанічний сад - Національний науковий центр - заснований в 1812 році і є однією з найстаріших науково-дослідних установ країни. Засновник саду - вчений-біолог XIX століття Християн Стевен.

Зараз в саду зібрані унікальні колекції видів, сортів і форм різних культур, зокрема, одна з кращих в Україні колекція кактусів та інших сукулентів.