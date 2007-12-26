Міськрада та міськадміністрація посварилися із-за Сагайдачного

Голова Севастопольської міської ради, лідер міської організації Партії регіонів Валерій САРАТОВ ініціює встановлення у місті пам’ятника гетьману Сагайдачному.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.САРАТОВ заявив на прес-конференції у Севастополі.

За словами В.САРАТОВА, сьогодні у Севастополі стоїть Український флот (Військово-Морські Сили України - УНІАН), і тому у місті слід встановити пам’ятник гетьману Сагайдачному. Водночас, як додав В.САРАТОВ, «зараз треба визначитися з місцем; де, умовно кажучи, ближче за все стоїть Український флот? Теоретично це може бути і Нахімовське училище (Севастопольський військово-морський інститут імені П.С.НАХІМОВА - УНІАН), це може бути і так званий президентський дім (збудований у 2002 році в районі бухти Омега за розпорядженням Президента України Леоніда КУЧМИ - УНІАН), в якому українські військові моряки отримали 50 квартир».

Разом з тим В.САРАТОВ піддав критиці доручення першого заступника глави міськадміністрації Володимира КАЗАРІНА архітекторам міста відпрацювати питання щодо встановлення пам’ятника Сагайдачному навпроти Палацу дитинства і юнацтва (палац розташований у центрі міста - УНІАН). «Я зустрічно буду ініціювати питання на сесії, не знаю, чи підтримають депутати, - встановити навпроти Палацу дитинства і юнацтва пам’ятник Олександру Сергійовичу Пушкіну». В.САРАТОВ вважає рішення В.КАЗАРІНА «невірним», тому що, як зазначив він, «такі питання ухвалювати без міської ради ні в якому разі не можна». За словами В.САРАТОВА, «міськрада може бути хорошою, поганою”, але сьогодні місцеве самоврядування реалізує міська рада. “Це прописано законодавством. Громадою депутатам делеговане право ухвалювати ті чи інші рішення. Тому сьогодні механізм демократії полягає в цьому. Тому коли товариш КАЗАРІН дає такі доручення, він або не дуже знає місто, або не надто любить його», - сказав В.САРАТОВ і додав: «просто товариш КАЗАРІН не розуміє, які навколо цього будуть спори, які конфлікти тощо». Голова міськради висловив сподівання, що В.КАЗАРІН «свою помилкову позицію перегляне».

Як також заявив В.САРАТОВ, він «категорично проти перейменування вулиць Севастополя». На його думку, «окрім всього іншого, це принесе великі незручності усім мешканцям міста, які живуть на цих вулицях».