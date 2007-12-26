Грач: Тимошенко займається демагогією

Лідер комуністів Криму, народний депутат України Леонід ГРАЧ вважає ”відвертою демагогією” обіцянки прем`єр-міністра країни Юлії ТИМОШЕНКО повернути громадянам зниклі вклади Ощадбанку СРСР.

Про це, зокрема, йдеться в коментарі Л.ГРАЧА, текст якого переданий агентству УНІАН.

«Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО недавно заявила про те, що очолюваний нею уряд визначив свої пріоритети. Вона пообіцяла виконати передвиборні соціальні зобов`язання, включаючи заходи з повернення українським громадянам зниклих вкладів Ощадбанку СРСР (цьому питанню було присвячено перше засідання нового Кабміну). Крім того, Юлія ТИМОШЕНКО обіцяє зайнятися ревізією рішень колишнього уряду, який, на її думку, часто керувався корупційними мотивами. Це відверта демагогія, що підміняє політичні рішення...», - вважає Л.ГРАЧ.

На його думку, обіцянки Ю.ТИМОШЕНКО, що «начебто відповідають деяким суспільним вимогам, слід розглядати як популістську демагогію», оскільки «їх принципово не можна реалізувати в рамках нинішньої соціально-економічної системи». «І Юлія Володимирівна, звичайно ж, добре це розуміє. Не можна знайти кошти на виконання соціальних зобов`язань держави, якщо не примусити олігархічні угрупування ділитися своїм прибутком з суспільством», - зокрема заявив народний депутат.

Він також висловив думку, що головним підсумком року є не обрання Ю.ТИМОШЕНКО главою уряду України, а «політична капітуляція керівництва Партії регіонів і початок нового етапу відродження фашизму» в країні.