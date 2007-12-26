Уряд Тимошенко зробить шоу із бюджету?

Голова Севастопольської міської ради Валерій САРАТОВ переконаний, що взятий за основу проект держбюджету-2008 не зазнає суттєвих змін.

Про це В.САРАТОВ сказав, відповідаючи на запитання УНІАН.

Корективи держбюджету «якщо і будуть, то мінімальні», зауважив В.САРАТОВ. «Я думаю, що ну не буде того, що проголошується урядом Юлії ТИМОШЕНКО. В підсумку, бюджет буде ухвалено той, що було прийнято за основу, і корективи будуть мінімальні», - підкреслив В.САРАТОВ і додав: «зараз політичних виступів багато, але це не реально. Не реально вносити корективи в бюджет, коли він вже почав реально функціонувати. Можливо, він буде корегуватися на 1 відсоток. Розмов буде багато, якесь шоу буде зроблене…».

Крім того, як зазначив голова міськради, «усі питання по бюджету готуються в першій половині року на наступний рік, вони потребують врахування усіх оцих законодавчих актів, тому я не вірю, що там будуть якісь зміни».

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня на першому засіданні Кабміну в новому складі прем`єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що уряд планує вже через тиждень подати у Верховну Раду новий проект державного бюджету на 2008 рік.

Довідка УНІАН. Кабінет Міністрів України 21 листопада вніс зміни у поданий до Верховної Ради законопроект «Про Державний бюджет на 2008 рік», якими збільшив видатки і доходи, скоротивши при цьому дефіцит держбюджету.

Зокрема, пропонувалося встановити дефіцит держбюджету на 2008 рік на рівні 16,5 млрд. грн., що становить 1,86% ВВП.

Пропонувалося встановити прогнозне зростання ВВП у 2008 році на рівні 6,8% (попередній прогноз 7,2%). При цьому прогнозувалося, що номінальний показник ВВП у 2008 році становитиме 889,4 млрд. грн. (раніше прогнозувалося 810,1 млрд. грн.).

Прогнозувалося, що інфляція за підсумками 2008 року становитиме 9,6% (раніше прогнозувалося 6,8%), індекс цін виробників промпродукції - на рівні 15,5%.

Окрім цього, уряд Віктора ЯНУКОВИЧА пропонував встановити доходи держбюджету на 2008 рік на рівні 206,3 млрд. грн., зокрема доходи загального фонду - 166,56 млрд. грн., видатки держбюджету - 224,8 млрд. грн., зокрема видатки загального фонду - 182,45 млрд. грн.

При цьому доходи Зведеного бюджету на 2008 рік прогнозувалися на рівні 265,6 млрд. грн., зокрема доходи загального фонду - 213,9 млрд. грн.