У Криму очікується мокрий сніг з дощем

За прогнозами синоптиків, сьогодні, 26 грудня, в Криму без істотних опадів, хмарно з проясненнями. Вітер південно-східний 7-12 м/с.

Температура вдень від 1° морозу до 4° тепла, вночі 2-7° морозу. На Південному узбережжі Криму вдень 7-10° тепла, вночі 3-5° тепла.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, в Україні опади не очікуються. У західній половині місцями туман, паморозь. На дорогах подекуди ожеледиця.

27-28 грудня в Україні - хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише у Приазов`ї та Криму подекуди невеликий сніг, мокрий сніг.

27 грудня в Криму температура вдень від 1° морозу до 4° тепла, вночі 2-7° морозу. Вітер північно-східний 7-12 м/с. На Південному узбережжі Криму вночі та вдень 2-7° тепла.